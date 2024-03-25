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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Нужно собрать пакет документов». Алгоритм действий севастопольских предпринимателей, пострадавших от ракетного обстрела

«Нужно собрать пакет документов». Алгоритм действий севастопольских предпринимателей, пострадавших от ракетного обстрела

Пострадавшим от массированного обстрела севастопольским предпринимателям для определения общего предварительного объема ущерба необходимо провести максимально подробную фото- и видеофиксацию повреждений, а также самостоятельно с участием сотрудников своих предприятий составить акт фиксации предварительного ущерба, указав, какой объект пострадал, площадь объекта, его адрес, какие повреждения нанесены.

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