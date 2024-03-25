«Нужно собрать пакет документов». Алгоритм действий севастопольских предпринимателей, пострадавших от ракетного обстрела

Пострадавшим от массированного обстрела севастопольским предпринимателям для определения общего предварительного объема ущерба необходимо провести максимально подробную фото- и видеофиксацию повреждений, а также самостоятельно с участием сотрудников своих предприятий составить акт фиксации предварительного ущерба, указав, какой объект пострадал, площадь объекта, его адрес, какие повреждения нанесены.