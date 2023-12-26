ФАС возбудила еще четыре дела из-за роста цен на яйца

Дела возбуждены против производителей яиц в Кемеровской, Воронежской, Ивановской области и ДНР.<strong>Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила еще четыре дела против производителей яиц в связи с повышением цен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии