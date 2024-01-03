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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кочетков отразил 28 из 29 бросков «Рейнджерс» и стал 3-й звездой матча. Победа – 3-я подряд

«Каролина» разгромила клуб из Нью-Йорка (6:1) в регулярном чемпионате НХЛ.  Российский вратарь одержал 3-ю победу подряд и 10-ю – в 21 игре в текущем сезоне.

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