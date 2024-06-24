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Царьград

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"В итоге, уничтожат всех!": Русские бойцы поразили установки, из которых ВСУ ударили по Севастополю

"В итоге, уничтожат всех!": Русские бойцы поразили установки, из которых ВСУ ударили по Севастополю

Русские военные поразили пусковые установки, из которых ВСУ атаковали мирное население в Севастополе.

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Комментарии
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вл
валерий лисицын
Слова, слова...., &quot; Васька слушает да ест&quot; как сказал однажды И.А. Крылов. А удары хохлов по мирным людям продолжаются и делается это всё наглее.
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14 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Удары должны  уничтожать  технику до её использования.на границе не давая ей  передвигаться по стране.
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13 час.
ОЯ
Олег Яковлев
Бить надо не только по хаймерсам, это только средство доставки, но и по местам откуда идёт наводка. Это главное условие и воля нашего главнокомандующего.
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9 час.

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