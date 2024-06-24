"В итоге, уничтожат всех!": Русские бойцы поразили установки, из которых ВСУ ударили по Севастополю

вл валерий лисицын Слова, слова...., " Васька слушает да ест" как сказал однажды И.А. Крылов. А удары хохлов по мирным людям продолжаются и делается это всё наглее.

ИО Игорь Овчаренко Удары должны уничтожать технику до её использования.на границе не давая ей передвигаться по стране.