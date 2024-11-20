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Царьград

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В военкоматах России всегда полно мужчин. Что известно о частичной мобилизации с 1 декабря 2024 года

В военкоматах России всегда полно мужчин. Что известно о частичной мобилизации с 1 декабря 2024 года

Каждый день контракты с Министерством обороны нашей страны подписывают более тысячи человек в сутки.Вооружённые силы России с начала годы приняли в свои ряды около 300 тысяч мобилизованных граждан нашей страны.

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