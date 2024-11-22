Эксперты рассчитали по минутам подлетное время ракеты «Орешник» до разных стран Европы

МОСКВА, 22 ноября, ФедералПресс. Ракета «Орешник», удар которой был нанесен по украинскому заводу «Южмаш», представляет собой гиперзвуковое оружие, способное достигать скорости 2,5–3 км в секунду, что делает ее практически неуязвимой для существующих систем ПВО.