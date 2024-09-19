Повторное цветение деревьев и кустарников в конце лета и осенью в последнее время случается с завидной периодичностью

В последнее время деревья и кустарники вновь цветут в конце лета и осенью с завидной частотой. Причина этого явления привлекла интерес простых людей и ученых, которые назвали его вторичным цветением и изучали его на протяжении десятилетий.
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