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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Куриные рулетики с грибами и яйцами

Ингредиенты 2 яйца; 250 г шампиньонов; 1 луковица; несколько столовых ложек растительного масла; соль — по вкусу; молотый чёрный перец — по вкусу; 4 половинки куриных грудок без кожи и костей; 2 чайные ложки горчицы; 4 зубчика чеснока; 1–2 чайные ложки аджики.

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