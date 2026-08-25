Не национализация, а защита: Мантуров — о временном управлении предприятиями

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры — в частности, на предприятиях ТЭК, промышленных, транспортных, логистических, коммунальных объектах, а также на объектах связи и жизнеобеспечения.
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