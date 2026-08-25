НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МЕДИА ТОК

1 подписчик

Не национализация, а защита: Мантуров — о временном управлении предприятиями

Не национализация, а защита: Мантуров — о временном управлении предприятиями

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры — в частности, на предприятиях ТЭК, промышленных, транспортных, логистических, коммунальных объектах, а также на объектах связи и жизнеобеспечения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии