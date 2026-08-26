«Помоги пойти учиться»: тамбовская полиция и общественники поддержали школьников в преддверии нового учебного года

В преддверии нового учебного года в Тамбовской области по традиции сотрудники полиции и члены Общественного совета при УМВД области присоединяются к ежегодной благотворительной акции «Помоги пойти учиться».
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