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Происшествия

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«Помоги пойти учиться»: тамбовская полиция и общественники поддержали школьников в преддверии нового учебного года

В преддверии нового учебного года в Тамбовской области по традиции сотрудники полиции и члены Общественного совета при УМВД области присоединяются к ежегодной благотворительной акции «Помоги пойти учиться».

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