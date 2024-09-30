Певица Юлия Савичева рассказала о пережитых панических атаках. Об этом сообщает NEWS.ru. Юлия Савичева рассказала журналистам о периоде жизни, когда ей было тяжело — по словам певицы, тогда у нее начались панические атаки, потребовалась помощь медиков.