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Мода и Шоу-бизнес

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Певица Юлия Савичева рассказала о пережитых панических атаках

Певица Юлия Савичева рассказала о пережитых панических атаках

Певица Юлия Савичева рассказала о пережитых панических атаках. Об этом сообщает NEWS.ru. Юлия Савичева рассказала журналистам о периоде жизни, когда ей было тяжело — по словам певицы, тогда у нее начались панические атаки, потребовалась помощь медиков.

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