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Экс-адмирал США заявил, что нашел Атлантиду

Экс-адмирал США заявил, что нашел Атлантиду

Отставной адмирал военно-морских сил США Тим Галлодет заявил, что ему, вероятно, удалось обнаружить в водах Атлантического океана место, где, по преданию, покоится легендарная Атлантида .

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