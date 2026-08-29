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Царьград

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Аксаков предупредил о мошеннических «льготах» за цифровой рубль

Аксаков предупредил о мошеннических «льготах» за цифровой рубль

Глава комитета Госдумы Анатолий Аксаков рассказал о рисках, связанных с внедрением цифрового рубля. Он пояснил, что злоумышленники обещают несуществующие льготы, чтобы ввести людей в заблуждение.

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