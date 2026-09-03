Педиатр Сиверцова: школьный рюкзак не должен весить более 10% от веса ребенка

С началом нового учебного года у родителей нередко возникает вопрос: не навредит ли здоровью ребенка тяжелый портфель с учебниками и тетрадями? Врач-педиатр Юлия Сиверцова в беседе с 360.
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