«Молчаливое эхо войны»: в Астрахани открыли часовню в память о защитниках Отечества

В Астрахани сегодня открыли часовню в память о погибших и пропавших без вести защитниках Отечества. В торжественной церемонии участвовали школьники с портретами героев, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом.
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