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Сафонов включен в заявку «ПСЖ» на матч с «Монако»

Сафонов включен в заявку «ПСЖ» на матч с «Монако»

Пресс-служба «ПСЖ» обнародовала заявку команды на матч 3-го тура чемпионата Франции против «Монако», который состоится в Париже 4 сентября.

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