5 видов стильных перегородок для зонирования гостиной

Декоративные перегородки помогут разграничить помещение, при этом не перегружая пространство. Гостиная - это помещение, где гармонично должны сочетаться эстетика и функциональность, так как, чаще всего, она является "сердцем" нашего дома.
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