Стив Керр: «Уверен, что «Голден Стэйт» проведет отличный сезон»

Главный тренер « Голден Стэйт » Стив Керр не стал отвечать, какой результат назовет удовлетворительным для команды по итогам сезона-2026/27, но выразил уверенность в ее перспективах.
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