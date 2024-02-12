Витаминный капустный салат на каждый день. Не надоедает, готовится просто и повышает иммунитет

Свежий, ароматный салат из хрустящей капусты идеально подойдет для ежедневной подачи. Он прекрасно сочетается с жареным мясом и птицей, его главная особенность кроется в хитрой заправке, сочетающей мед и соус ткемали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии