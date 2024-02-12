Steak Lovers
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Steak Lovers

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Витаминный капустный салат на каждый день. Не надоедает, готовится просто и повышает иммунитет

Витаминный капустный салат на каждый день. Не надоедает, готовится просто и повышает иммунитет

Свежий, ароматный салат из хрустящей капусты идеально подойдет для ежедневной подачи. Он прекрасно сочетается с жареным мясом и птицей, его главная особенность кроется в хитрой заправке, сочетающей мед и соус ткемали.

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ВераВерная
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