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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    Это их Гей-Ро-пейские разборки. Это очень даже неплохо, если они сраться по серьезному начинают. Пусть друг другу зуб...Орбан сравнил Брю...
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Орбан сравнил Брюссель с Мордором

Орбан сравнил Брюссель с Мордором

БУДАПЕШТ, 18 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил Брюссель с мрачным Мордором из произведения Джона Толкина "Властелин колец" и назвал его последней цитаделью либералов, которые проигрывают в Европе патриотам.

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Комментарии
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Наталия
Несмотря на то, что Орбан не является пророссийским политиком, в чем его часто обвиняют,  он заслуживает всяческого уважения как трезвый, прагматичный человек, всегда ставящий на первое место интересы своего государства.
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13 час.
лл
лина любимцева
Брюссель - ЭТО ДАРМОЕДЫ! Которым плевать на Евросоюз и  который для них только средство для их личного благополучия..  Главная цель  - угодить США.
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11 час.
АндрейБорков
Это их Гей-Ро-пейские разборки. Это очень даже неплохо, если они сраться по серьезному начинают. Пусть друг другу зубы повыбивают и волосы повыдерут, это же просто ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! Чем больше и круче в этой сраной Гей-Ро-пе разборки, тем лучше для нас.
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2 час.

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