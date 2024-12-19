Наталия Несмотря на то, что Орбан не является пророссийским политиком, в чем его часто обвиняют, он заслуживает всяческого уважения как трезвый, прагматичный человек, всегда ставящий на первое место интересы своего государства.

лл лина любимцева Брюссель - ЭТО ДАРМОЕДЫ! Которым плевать на Евросоюз и который для них только средство для их личного благополучия.. Главная цель - угодить США.