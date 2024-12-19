БУДАПЕШТ, 18 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил Брюссель с мрачным Мордором из произведения Джона Толкина "Властелин колец" и назвал его последней цитаделью либералов, которые проигрывают в Европе патриотам.
Орбан сравнил Брюссель с Мордором
Комментарии
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Наталия
Несмотря на то, что Орбан не является пророссийским политиком, в чем его часто обвиняют, он заслуживает всяческого уважения как трезвый, прагматичный человек, всегда ставящий на первое место интересы своего государства.
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13 час.
лл
лина любимцева
Брюссель - ЭТО ДАРМОЕДЫ! Которым плевать на Евросоюз и который для них только средство для их личного благополучия.. Главная цель - угодить США.
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11 час.
АндрейБорков
Это их Гей-Ро-пейские разборки. Это очень даже неплохо, если они сраться по серьезному начинают. Пусть друг другу зубы повыбивают и волосы повыдерут, это же просто ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! Чем больше и круче в этой сраной Гей-Ро-пе разборки, тем лучше для нас.
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2 час.
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