Торт-кольцо из профитролей с шоколадом

Если есть возможность купить много свежих ягод, ими можно заполнить пустоту в центре кольца. Для приготовление 10-12 порций нужно: 3 желтка яиц С0 или СВ 90 г сахара 30 г кукурузного крахмала 240 мл сливок жирностью 10–11% 400 г маскарпоне ваниль 300–400 г шоколада по вашему вкусу нетающая сахарная ….