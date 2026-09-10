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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хизриев – об участниках нападения на него: «Там разобрались. Поймали вроде его, а потом... Короче, там нормально все»

Боец PFL Тимур Хизриев рассказал, что ему известно о судьбе участников нападения на него. «Там разобрались, нормально все.

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