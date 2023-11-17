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Газа: нехватка топлива, смерть работников и канализация на улице

Нехватка топлива ставит под угрозу «всю архитектуру гуманитарного реагирования» в Газе, где неочищенные сточные воды теперь текут по улицам, заявил в четверг глава агентства ООН, оказывающего помощь палестинским беженцам, БАПОР.

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