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Царьград

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Земля попала под прицел солнечного ветра. Землю накроют затяжные магнитные бури

Земля попала под прицел солнечного ветра. Землю накроют затяжные магнитные бури

Сегодня, 13 сентября, Землю накроют затяжные магнитные бури. Чем грозит геошторм?Земля готовится к встрече с мощным потоком солнечного ветра, который принесёт с собой магнитную бурю.

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