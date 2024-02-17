Блинкен угрожает противникам быть съеденными

На Мюнхенской конференции по безопасности Госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопрос о переменах в международной системе из-за соперничества между США и КНР, прокомментировал сотрудничество Вашингтона с другими странами.
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