Появились подробности переговоров с Путиным по прекращению СВО AlexCoderПоявились подробности переговоров с Путиным по прекращению СВО AlexCoder Беседа состоялась месяц назад В конце октября стало известно, что Владимир Путин провел тайные переговоры с лидером фракции “Яблоко” Григорием Явлинским.
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