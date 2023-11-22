Появились подробности переговоров с Путиным по прекращению СВО AlexCoderПоявились подробности переговоров с Путиным по прекращению СВО AlexCoder Беседа состоялась месяц назад В конце октября стало известно, что Владимир Путин провел тайные переговоры с лидером фракции “Яблоко” Григорием Явлинским.