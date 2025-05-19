Росреестр разработал штрафы за отсутствие документов на недвижимость

Росреестр подготовил поправки в КоАП, вводящие ответственность за отсутствие документов на дома и земельные участки с целью борьбы с незарегистрированной недвижимостью, передает издание «Российская газета».
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