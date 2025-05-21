США заявили, что видели в космосе «кинетическое оружие» России

Соединённые Штаты засекли, как Россия якобы запустила в космосе оружие, которое в Пентагоне причисляют к «кинетическому», заявил командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцман, слова которого приводит газета The Wall Street Journal.
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