ФСБ задержала жительницу Самары, склонявшую военных к переходу на сторону ВСУ

В Самаре сотрудники ФСБ задержали пособницу украинских спецслужб, которая пыталась склонить российских военных к переходу на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
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