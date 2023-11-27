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ФСБ задержала жительницу Самары, склонявшую военных к переходу на сторону ВСУ

В Самаре сотрудники ФСБ задержали пособницу украинских спецслужб, которая пыталась склонить российских военных к переходу на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

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