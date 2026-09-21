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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В Москве пройдет марафон. Забеги на дистанциях 10 и 42,2 км состоятся 26 и 27 сентября

26-27 сентября в Москве пройдет марафон.  В субботу 26 сентября состоятся детские старты и забег на дистанции 10 км, в воскресенье – на дистанции 42,2 км.

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