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Царьград

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Очереди до 50 машин: где в Ростове 22 сентября купить бензин

Очереди до 50 машин: где в Ростове 22 сентября купить бензин

В Ростове-на-Дону 22 сентября обстановка на АЗС остаётся неравномерной: в центре у заправки на Красноармейской скопилось около 50 машин, тогда как на Штахановского, Волкова и Вятской топливо отсутствовало полностью.

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