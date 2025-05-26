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Российские ракеты "Искандер" уничтожили ЗРК Patriot Украины

Российские ракеты "Искандер" уничтожили ЗРК Patriot Украины

Российские ракеты "Искандер" уничтожили американские ЗРК Patriot на Украине. По данным "Ростеха", западные системы ПВО не справляются с такими целями из-за сложной траектории полета и высокой скорости "Искандера".

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