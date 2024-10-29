Канцлер Германии провел первое закрытое заседание по выходу из кризиса

Серию консультаций по выходу из экономического кризиса в Германии с представителями промышленных ассоциаций, бизнеса и профсоюзов запустил немецкий канцлер Олаф Шольц, завил пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт 29 октября журналистам.
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