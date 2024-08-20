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В отношении лидера "движения инцелов" Алексея Поднебесного возбудили два уголовных дела из-за романа с 15-летней девушкой

В отношении лидера "движения инцелов" Алексея Поднебесного возбудили два уголовных дела из-за романа с 15-летней девушкой

В отношении лидера "движения инцелов", блогера Алексея Поднебесного возбудили два уголовных дела: развратные действия и половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

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