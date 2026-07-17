Поболтаем
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Поболтаем

52 145 подписчиков

Физики пересмотрели стандартную модель эффекта близости в сверхпроводящей спинтронике

Физики пересмотрели стандартную модель эффекта близости в сверхпроводящей спинтронике

Когда тонкая пленка сверхпроводника соприкасается с ферромагнетиком, часть сверхпроводящих электронных пар «просачивается» в магнетик, и в нем появляется примесь сверхпроводимости (прямой эффект близости), а свойства сверхпроводника, в свою очередь, изменяются под влиянием ферромагнетика (обратный эффект близости).

Вернуться к статье