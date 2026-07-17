Физики пересмотрели стандартную модель эффекта близости в сверхпроводящей спинтронике

Когда тонкая пленка сверхпроводника соприкасается с ферромагнетиком, часть сверхпроводящих электронных пар «просачивается» в магнетик, и в нем появляется примесь сверхпроводимости (прямой эффект близости), а свойства сверхпроводника, в свою очередь, изменяются под влиянием ферромагнетика (обратный эффект близости).