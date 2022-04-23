Berg PRESS

564 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Giulia
    С нацизмом только так.Российская армия ...
  • W357 Ц753W357
    Это уже не  страна а рассадник чморей.Бандеровский вари...
  • николай лебедев
    Про основную территорию забыли написать, что она оккупирована-оккупанты ФША. Япошки мазохисты, похоже, может послать ...Япония впервые с ...

«Одежда» для пистолетов и револьверов – дерево, кожа, брезент

«Одежда» для пистолетов и револьверов – дерево, кожа, брезент

Американские моряки тренируются в быстром извлечении пистолетов из кобуры «С маузером, который подарил мне отец, я не расставался никогда.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх