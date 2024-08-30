Замдиректора "РУТ" МИИТ арестовали до 22 октября по делу о взятке

t.me/Суды общей юрисдикции города Москва Дорогомиловский районный суд Москвы отправил в следственный изолятор замдиректора по учебно-методической работе Российского университета транспорта Марианну Филиппову по делу о взятке.
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