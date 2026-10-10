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Судья отметил агрессивное поведение Винисиуса в отношении него в протоколе матча – после удаления с «Вильярреалом». Вингер на 90% не сыграет с «Барсой» (As)

Судья отметил в протоколе агрессивное поведение вингера « Реала »  Винисиуса Жуниора после удаления в матче 10-го тура Ла Лиги против « Вильярреала » (1:0).

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