Занавес Фестивального изначально был сплетён из водорослей Невероятно, но факт — первый занавес концертного зала был выполнен из морской травы сезаль.
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Занавес Фестивального изначально был сплетён из водорослей Невероятно, но факт — первый занавес концертного зала был выполнен из морской травы сезаль.