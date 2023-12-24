Президент Аргентины Милей заявил о работе над признанием ХАМАС террористами

Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей сообщил в соцсети X, что аргентинское правительство работает над внесением палестинской группировки ХАМАС в список террористических организаций, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии