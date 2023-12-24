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Президент Аргентины Милей заявил о работе над признанием ХАМАС террористами

Президент Аргентины Милей заявил о работе над признанием ХАМАС террористами

Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей сообщил в соцсети X, что аргентинское правительство работает над внесением палестинской группировки ХАМАС в список террористических организаций, передает ТАСС.

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