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ХХХ Минский международный кинофестиваль ´Лiстапад´.

ХХХ Минский международный кинофестиваль ´Лiстапад´.

В Минске с 1 по 8 ноября 2024 года проходит ХХХ Минский международный кинофестиваль ´Лiстапад´.Минский международный кинофестиваль ´Лістапад´ - крупнейший кинофорум, на который каждый год в Беларуси собираются известные режиссеры, актеры, любители искусства cinema.

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