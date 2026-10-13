Justices Will Review Dispute Over Records From DOGE

“The Supreme Court announced on Tuesday that it would review a long-running dispute over how much information the Department of Government Efficiency formed by Elon Musk must disclose in response to public records requests,” the New York Times reports.
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