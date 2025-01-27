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Моргенштерн* объявлен в международный розыск

Моргенштерн* объявлен в международный розыск

Причиной стало уголовное дело по статье о нарушение порядка деятельности иноагента.фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»Рэпер Алишер Моргенштерн (признан иноагентом) объявлен в федеральный и международный розыск.

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