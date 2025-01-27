Моргенштерн* объявлен в международный розыск

Причиной стало уголовное дело по статье о нарушение порядка деятельности иноагента.фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»Рэпер Алишер Моргенштерн (признан иноагентом) объявлен в федеральный и международный розыск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии