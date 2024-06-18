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«Какая же ты умничка! Так перевоплотиться, настоящая актриса!» Чеботина похвалила Загитову за совместный номер

«Какая же ты умничка! Так перевоплотиться, настоящая актриса! Спасибо, что согласилась на нашу авантюру! Маленькая предыстория.

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