ИЗВЕСТИЯ iz

6 119 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Анпилогов
    Надо отменить мораторий на смертную казнь. Да, больно (для общества), но необходимо. Если при поражении ноги (руки) н...В Хакасии местные...
  • Александр Анпилогов
    Жаль, что этого убийцу не разрезали на куски после поимки, а сдали полиции. Его опять упекут в тюрьму (если не призна...В Хакасии местные...
  • Александр Анпилогов
    Надо отменить мораторий на смертную казнь. Да, больно (для общества), но необходимо. Если при поражении ноги (руки) н...Внук изрезал ножо...

Лашет прокомментировал взволновавшую Украину сделку США и ФРГ по СП-2

Лашет прокомментировал взволновавшую Украину сделку США и ФРГ по СП-2

Кандидат в федеральные канцлеры Германии, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет заверил киевские власти, что суверенитет и безопасность Украины по-прежнему остается одним из важных приоритетов внешней политики ФРГ.

Вернуться к статье
5
Обсудить
Серж Южанин
Серж Южанин
Серж Южанин
Серж Южанин
Серж Южанин

Картина дня

наверх