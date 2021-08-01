Лашет прокомментировал взволновавшую Украину сделку США и ФРГ по СП-2

Кандидат в федеральные канцлеры Германии, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет заверил киевские власти, что суверенитет и безопасность Украины по-прежнему остается одним из важных приоритетов внешней политики ФРГ.
Кандидат в федеральные канцлеры Германии, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет заверил киевские власти, что суверенитет и безопасность Украины по-прежнему остается одним из важных приоритетов внешней политики ФРГ.
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