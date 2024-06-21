Боец ВС РФ: ВСУ активно применяют ночные FPV-дроны на Херсонском участке

Действующий под позывным «Чип» офицер Вооружённых сил Российской Федерации проинформировал о том, что боевики войск киевского режима используют БПЛА с устройствами ночного видения, что осложняет применение танков в тёмное время суток.
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