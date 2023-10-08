Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Ликвидация Зеленского: Сценарии, факты и сенсационное заявление помощника президента

Ликвидация Зеленского: Сценарии, факты и сенсационное заявление помощника президента

© CHRIS KLEPONIS/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS Поддержка Украины неожиданно как для самого Киева, так и для Европы стала стремительно сыпаться на Западе, а слухи о возможной ликвидации Владимира Зеленского (физической или политической) звучат всё громче уже в не только в западных газетах, но и в прямых эфирах их каналов.

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Комментарии
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ЕХ
Евгения Харченко
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1 д.
Serg
Байден уже официально заявляет об ликвидации Зеленского!
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15 час.
Serg
Бандеровцы этого ждут!
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15 час.

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