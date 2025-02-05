Работодателей могут обязать создавать помещения для кормления детей в возрасте до полутора лет. Такой проект закона сейчас находится на доработке, рассказала ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
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