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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Алтайская таможня в три раза увеличила перечисления в федеральную казну в 2024 году

Алтайская таможня в три раза увеличила перечисления в федеральную казну в 2024 году

Порядка 70% от этой суммы составил утильсбор, который необходимо платить при ввозе транспортных средств на территорию России Рекордные 1,1 миллиарда рублей в 2024 году перечислила Алтайская таможня в федеральный бюджет.

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