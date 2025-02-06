Алтайская таможня в три раза увеличила перечисления в федеральную казну в 2024 году

Порядка 70% от этой суммы составил утильсбор, который необходимо платить при ввозе транспортных средств на территорию России Рекордные 1,1 миллиарда рублей в 2024 году перечислила Алтайская таможня в федеральный бюджет.
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