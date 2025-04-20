Что такое лишай и можно ли им заразиться от питомца

В 20 веке лишай считался неизлечимым заболеванием, поэтому животных, заражённых им, просто усыпляли. Современная медицина хорошо справляется с этой болезнью, однако лечение нельзя назвать быстрым и простым.
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